Der 30-jährige Innenverteidiger, der Anfang 2018 für fast 85 Mio. Euro zu den Reds wechselte und wegen einer Knieverletzung beinahe die komplette letzte Saison verpasst hatte, bindet sich bis 2025 an den FC Liverpool. Der Routinier ist, sofern er fit ist, der Chef in der Abwehr von Liverpool und einer der absoluten Leader des Teams von Trainer Jürgen Klopp.

Van Dijk freut sich über die Verlängerung ist vor allem stolz: “Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, worauf meine Frau und meine Kinder sehr stolz sind und natürlich auch meine Agentur. All die harte Arbeit, die wir bisher geleistet haben, wird fortgesetzt, und ich freue mich darauf, was die Zukunft mit Liverpool bringen wird. Ich bin begeistert, sehr glücklich und stolz.”

𝗕𝗜𝗚 𝗩𝗜𝗥𝗚 ✊@VirgilvDijk has today signed a new long-term contract with the Reds 🙌

— Liverpool FC (@LFC) August 13, 2021