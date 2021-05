Southampton verpflichtet Theo Walcott definitiv

Der FC Southampton übernimmt den bisher von Everton ausgeliehenen Stürmer Theo Walcott definitiv.

Wie die Saints am Dienstag bekanntgeben, wurde eine Einigung für eine definitiv Übernahme des 32-Jährigen gefunden. Walcott erhält in Southampton einen Zweijahresvertrag bis 2023. In der aktuellen Saison bestritt er 21 Ligaspiele. Dabei gelangen ihm drei Tore und drei Assists.

https://twitter.com/SouthamptonFC/status/1394586075050528769

psc 18 Mai, 2021 12:24