Fulham öffnet Türe für vorzeitigen Palhinha-Abgang

Mittelfeldspieler João Palhinha ist bei Fulham ein absoluter Leistungsträger und hat im vergangenen Jahr nach einem heftigen Flirt mit dem FC Bayern in London bis 2028 verlängert. Die Klubbosse würden den portugiesischen Nationalspieler zwar gerne noch sehr lange behalten, sind aber auch offen für einen vorzeitigen Abgang des Defensivstrategen.

Dies teilt Fussballdirektor und Mitbesitzer Tony Khan gegenüber "talksport" mit: "Ich möchte, dass er so lange wie möglich Teil der Mannschaft bleibt, und wir waren sehr froh, seinen Vertrag zu verlängern, aber wenn ein Angebot kommt, das für alle sinnvoll ist, dann muss man das mit jedem Spieler zum richtigen Zeitpunkt abwägen." Palhniha ist aktuell bis 2028 an die Cottagers gebunden. Angeblich spielt er in den Überlegungen des FC Bayern im Hinblick auf die kommende Saison weiterhin eine Rolle. Auch andere Vereine sind aber längst auf den 28-Jährigen aufmerksam geworden.

psc 21 Februar, 2024 11:08