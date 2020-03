Christian Fuchs hält an NFL-Plan fest

Der österreichische Fussballprofi Christian Fuchs hält an seinem Plan fest, dereinst als Kicker in der NFL tätig zu werden.

Der 33-jährige Linksverteidier spielte jahrelang in der Bundesliga. Mittlerweile schnürt er seine Schuhe seit fünf Jahren für Leicester City. Bereits in der Vergangenheit hat Christian Fuchs betont, eine Karriere als NFL-Kicker einschlagen zu wollen. Daran hat sich nichts geändert, wie er “Sky Sports” verrät: “Ich werde es versuchen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass sie mir sagen, dass ich nicht gut genug bin? Dann ist das in Ordnung, dann habe ich es wenigstens versucht.”

Noch hat er mit seiner Karriere als Fussballprofi allerdings nicht abgeschlossen, auch wenn sein Kontrakt bei Leicester zum Saisonende ausläuft. Er könnte noch einmal verlängert werden. Andernfalls steht auch ein Klubwechsel zur Debatte.

Aus der Luft gegriffen ist der NFL-Traum von Fuchs nicht: Vor einigen Jahren soll er bei einem Probetraining anwesende Scouts überzeugt haben. Das Zeug zum Kicker scheint er also zu haben.

psc 31 März, 2020 12:03