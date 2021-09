Leicester-Stürmer Iheanacho an polnischer Grenze zurückgewiesen

Leicester Citys Stürmer Kelechi Iheanacho durfte für das Europa League-Spiel bei Legia Warschau nicht nach Polen einreisen.

Der 24-jährige Nigerianer musste am Flughafen wieder umkehren. Weshalb genau, wissen er und sein Klub noch nicht. Angeblich verfügte er nicht über die notwendigen Dokumente. Trainer Brendan Rodgers sagt zum Vorfall: “Seine Einreisedokumente waren nicht ausreichend. Die Papiere erlaubten ihm nicht, ins Land einzureisen. Wir schauen uns das an, wenn wir zurück sind.” Iheanacho war eigentlich als Stürmer für die Startelf vorgesehen. Er sollte Jamie Vardy vertreten, der für die Partie in Warschau eine Pause hätte bekommen sollen. Stattdessen erhält nun wohl Sommer-Neuzugang Patson Daka eine Chance.

psc 30 September, 2021 11:54