Leicester vor Transfer von Roma-Stürmer Cengiz Ünder

Premier Ligist Leicester City verstärkt sich wohl mit Serie A-Stürmer Cengiz Ünder.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, stehen die Foxes vor einem leihweisen Engagement des türkischen Nationalspielers mit anschliessender Kaufpflicht. Die Verhandlungen sollen bereits weit fortgeschritten sein. Cengiz Ünder stiess im Sommer 2017 von Basaksehir zu den Römern und steht noch bis 2023 unter Vertrag.

In der vergangenen Saison gelangen ihm in 18 Serie A-Spielen drei Treffer. Phasenweise war er verletzt. Vor allem in der Schlussphase der Spielzeit baute Trainer Paulo Fonseca aber nicht mehr wirklich auf ihn. Nun könnte die Reise für den türkischen Nationalspieler auf der Insel weitergehen.

psc 16 September, 2020 16:21