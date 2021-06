Medienberichten zufolge zahlt Leicester City für die Dienste des 22-jährigen Angreifers beinahe 30 Mio. Euro Ablöse. Patson Daku unterschreibt bei den Foxes einen Fünfjahresvertrag bis 2026.

Daka wechselte Anfang 2017 aus seiner sambischen Heimat in die Red Bull-Organisation. Über den FC Lieferung wechselte er nach Salzburg, wo er zum Topstürmer avancierte. In der vergangenen Saison erzielte er in 42 Pflichtspielen 34 Tore und 12 Assists.

We can confirm that exciting young striker @PatsonDaka20 will join the Club on a five-year-deal from 1 July, subject to Premier League and international clearance 🦊#WelcomePatson

— Leicester City (@LCFC) June 30, 2021