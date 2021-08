Guardiola bestätigt grosses Interesse an Harry Kane – Bernardo Silva will gehen

Pep Guardiola macht am Freitag öffentlich, was ohnehin längst bekannt ist: Harry Kane spielt in den Planungen von ManCity nach wie vor eine wichtige Rolle. Hingegen wollen Bernardo Silva und weitere Spieler den Klub verlassen.

Der Spanier spricht offen über die Transferpläne der Skyblues. Zunächst nimmt er auf einer PK Stellung zur Personalie Lionel Messi. Guardiola gibt zu, dass auch er vom Aus des Zauberflohs bei Barça überrascht worden sei. Zurzeit spiele Messi in den Planungen der Citizens keine Rolle. Ganz anders sieht es bei Harry Kane aus, der Tottenham bekanntlich unbedingt verlassen will und sogar in einen Trainingsstreik getreten ist. “Er ist ein Spieler von Tottenham. Wenn Tottenham nicht verhandeln will, ist die Sache erledigt. Wenn sie verhandeln, möchten ihn viele Klubs unter Vertrag nehmen. Wir sind da keine Ausnahme. Wir sind sehr an ihm interessiert”, findet Guardiola klare Worte.

Auch über Bernardo Silva äussert sich City-Coach. Er bestätigt, was englische Medien zuletzt bereits berichtet hatten: Der portugiesische Spielmacher will nach der Ankunft von Grealish das Weite suchen, da er befürchtet künftig deutlich weniger Einsatzzeiten zu erhalten. Guardiola sagt: “Bernardo ist unser Spieler. Es ist nicht nur er. Drei oder vier Spieler möchten uns verlassen.”

Der Transfermarkt ist noch bis Ende Monat geöffnet. Und bei ManCity dürfte es noch einige Veränderungen geben.

psc 6 August, 2021 15:56