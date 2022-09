Haaland ist noch nicht angekommen

Erling Haaland hat bei Manchester City mächtig eingeschlagen. Dennoch sieht der Norweger noch jede Menge Verbesserungspotenzial. Vor allem an die Spielidee von Pep Guardiola hat sich Haaland noch nicht gewöhnt.

Zwölf Treffer aus den ersten acht Pflichtspielen stehen auf dem Konto von Erling Haaland. Der Norweger scheint zumindest aus Sicht neutraler Beobachter in England angekommen zu sein. Doch der Stürmer selbst, sieht noch eine Menge Verbesserungspotenzial: „ ist ein wirklich kompliziertes System. Ich versuche, auf das Team einzugehen und die Taktik so schnell wie möglich hinzubekommen, weil ich keine Zeit habe. Ich kann keine Zeit mit etwas anderem verschwenden. Also versuche ich, mich so schnell wie möglich ins Team einzufinden.“

soe 10 September, 2022 15:00