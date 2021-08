ManUtd mischt sich ins Rennen um Cristiano Ronaldo ein

Laut Transferexperte Fabrizio Romano steht der Austausch seit Donnerstagabend. Mittlerweile ist klar, dass sich Ronaldo aus Turin verabschiedet. Wohin er wechselt, ist noch nicht klar. Die Drähte laufen heiss. Sowohl bei City wie auch United stecken die Klubbosse die Köpfe zusammen und überlegen, zu welchen Konditionen sie Ronaldo holen könnten und zu welchen eben auch nicht. Eine Entscheidung dürfte bald fallen. Noch unklar ist, welche Ablöse Juve fordert. Bislang war von einer Summe von 25 bis 30 Mio. Euro die Rede. Juve-Coach Massimiliano Allegri hat den Abgang des 36-jährigen Portugiesen inzwischen bestätigt.

Eine Rückkehr ins Old Trafford wäre für Ronaldo und auch die Fans höchst emotional: Zwischen 2003 und 2009 spielte CR7 da und entwickelte sich unter Trainerlegende Sir Alex Ferguson zum Weltklassespieler, der er noch immer ist.

Manchester United have been in direct contact with Jorge Mendes since yesterday night for Cristiano Ronaldo comeback. Now board talking about figures of the deal, potential salary & also fee for Juventus. 🔴🇵🇹 #MUFC

Man United are now “seriously interested” – as Man City too. pic.twitter.com/InVvBKua1J

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2021