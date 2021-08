Juve-Coach Allegri bestätigt Abgang von Cristiano Ronaldo

Juve-Trainer Massimiliano Allegri bestätigt am Freitag öffentlich, dass Cristiano Ronaldo die Turiner verlassen will.

“Cristiano Ronaldo hat mir gestern gesagt, dass er Juventus sofort verlassen will. Es stimmt und ist bestätigt. Deshalb trainiert er heute nicht mit uns und wird morgen gegen Empoli nicht im Kader stehen”, sagt der Coach des Serie A-Klubs.

Damit ist offiziell bestätigt, was seit Donnerstagabend bekannt ist: Ronaldo will Juve verlassen und strebt einen Wechsel an. Gespräche zwischen den Juve-Verantwortlichen und Manchester City sollen laufen. Schon bald könnte ein Durchbruch verkündet werden. Juve sucht bereits nach Ersatz im Angriff. Im Fokus stehen soll derzeit vor allem eine Rückholaktion von Moise Kean vom FC Everton. Auch die Youngster Gianluca Scamacca (22) und Giacomo Raspadori (21) sind ein Thema.

Update: Ronaldo hat Turin am Freitagnachmittag in seinem Privatjet verlassen.

psc 27 August, 2021 13:40