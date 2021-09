ManCity-Coach Pep Guardiola wird nach Aussage von den eigenen Fans kritisiert

Obwohl am Mittwoch beim Champions League-Spiel zwischen Manchester City und RB Leipzig (6:3) 55’000 Zuschauer im Ettihad Stadium zugelassen gewesen wären, kamen am Ende nur rund 38’000. City-Coach Pep Guardiola moniert diesen Umstand, wird von den Fans aber sofort in die Schranken gewiesen.

Der Spanier ist mit dem Support der Fans unzufrieden, wie er nach der Partie mit Statements klarmacht und richtet einen Appell an die City-Anhänger: “Ich möchte, dass zum nächsten Spiel am Samstag mehr Leute kommen. Wir brauchen die Leute bitte nächsten Samstag, denn wir werden müde sein.” Diee Skyblues empfangen den FC Southampton. Guardiola weiter: “Ich lade alle unsere Leute ein, nächsten Samstag um 15 Uhr zu kommen und das Spiel zu schauen.”

Ganz so einfach ist dies allerdings nicht. Die Fans lassen die Kritik über das Ausbleiben nicht auf sich sitzen und lassen ihrerseits ihrem Ärger freien Lauf.

Der Chef der City Fan-Vereinigung Kevin Parker bezieht in der “Daily Mail” Stellung: “Er kann die Schwierigkeiten nicht nachvollziehen, die manche Leute haben, an einem Mittwochabend um 20 Uhr zu einem Spiel im Etihad zu kommen. Manche haben Kinder, an die sie denken müssen, möglicherweise können sie es sich gar nicht leisten und es gibt immer noch einige Covid-Probleme. Ich verstehe nicht, warum er sich dazu äussert.” Parker bedauert vor allem, dass “die Leute mehr über Peps Kommentare reden als über das fantastische Spiel.”

Ob das Ettihad Stadium am Samstag nun besser gefüllt sein wird als am Mittwoch, muss sich weisen.

