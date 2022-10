Cristiano Ronaldo erscheint bereits um 8.30 Uhr zum Training

Nachdem er für das kommende Spiel von Manchester United beim FC Chelsea von Trainer Erik ten Hag wegen seines vorzeitigen Abgangs in die Kabine aus dem Kader gestrichen wurde, muss Cristiano Ronaldo vorderhand individuell trainieren. Der 37-Jährige ist fleissig.

Am Freitag erscheint der Superstar bereits um 8.30 Uhr in Carrington beim Trainingszentrum der Red Devils. Dort darf er allerdings nicht am regulären Mannschaftstraining teilnehmen. Auch mit der Reservemannschaft trainiert Ronaldo nicht. Stattdessen hält er sich alleine fit.

Bereits wenige Stunden nach seiner Suspendierung betonte CR7 via Instagram, dass er weiterhin hart arbeiten und sich voll für seine Mannschaft und den Klub einsetzen wird.

psc 21 Oktober, 2022 12:04