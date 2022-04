Ronaldo fehlt nach Tod seines neugeborenen Sohns gegen Liverpool

Cristiano Ronaldo verzichtet auf das Premier League-Spiel zwischen Manchester United gegen den FC Liverpool.

Am Montagabend gab der Portugiese bekannt, dass seine Freundin Georgina Rodriguez und er den neugeborenen Sohn verloren haben. “Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben”, schrieb er in den sozialen Medien. Die Anteilnahme ist riesig. Bis Dienstagnachmittag hatten bei Instagram mehr als zwölf Millionen Menschen auf die traurige Nachricht reagiert, darunter auch zahlreiche Weggefährten Ronaldos.

ManUtd teilt mit: “Die Familie ist wichtiger als alles andere. Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser extrem schwierigen Zeit.” Der 37-Jährige kommt beim Heimspiel gegen Liverpool am Dienstagabend nicht zum Einsatz.

You have our complete love and support, @Cristiano ❤ — Manchester United (@ManUtd) April 19, 2022

psc 19 April, 2022 15:58