Das ManUtd-Debüt von Cristiano Ronaldo droht sich zu verzögern

Das Debüt von Cristiano Ronaldo im Trikot von Manchester United nach seiner jüngst erfolgten Rückkehr könnte sich unter Umständen verzögern.

Nachdem der Portugiese in der vergangenen Woche noch ein WM-Qualispiel mit Portugal bestritt, musste er nach der Einreise nach Grossbritannien erst einmal in Quarantäne. Laut einem Bericht der “Sun” steht noch nicht fest, ob Ronaldo im Heimspiel gegen Newcastle United am Samstag tatsächlich auf dem Platz steht. Die Entscheidung liegt letztlich bei Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Klar ist, dass die ManUtd-Fans CR7 fordern und dessen ersten Auftritt kaum abwarten können.

Sollte Ronaldo gegen Newcastle nicht spielen, könnte er sein Debüt für den neuen (alten) Verein übrigens in der Schweiz geben: Die nächste Partie der Red Devils findet am nächsten Dienstag in der Champions League bei den Young Boys statt.

Update: Ronaldo ist am Dienstag erstmals zum Trainingsgelände der Red Devils gereist und hat dort bereits trainiert. Somit stehen die Chancen für einen Einsatz am Samstag nicht schlecht.

psc 7 September, 2021 13:33