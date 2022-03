Trotz ManUtd-Interesse: Tuchel denkt nicht an Chelsea-Abgang

Laut “Sky”-Reporter Florian Plettenberg interessiert sich ManUtd tatsächlich für die Dienste des 48-jährigen Deutschen. Tuchel liebe aber den FC Chelsea und fühle sich mit seiner Familie in London sehr wohl. Deshalb denkt er zurzeit nicht an einen Wechsel zum Ligakonkurrenten.

Dies würde wohl erst aktuell werden, falls sich die Situation bei Chelsea zuspitzt und plötzlich der künftige Spielbetrieb infrage gestellt wird. Das dürfte allerdings nicht der Fall sein, da ein neuer Eigentümer gesucht wird und wohl auch bald einsteigt. Tuchel ist vertraglich bis 2024 an die Blues gebunden und arbeitet da seit gut einem Jahr sehr erfolgreich.

Update #Tuchel: Yes, #MUFC is interested due to the uncertain future of Chelsea. They have inquired about him. But: Tuchel loves the club, he wants to stay at #CFC, his family is happy in London. He doesn’t think about a move to Manchester United actually. @SkySportNews @Sky_Marc

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 17, 2022