Murtough arbeitet bereits seit sieben Jahren für die Red Devils. Bislang war er vor allem für die Ausbildung und Entwicklung zuständig. In seiner neuen Funktion als Fussballdirektor wird er nun eng mit Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer zusammenarbeiten und insbesondere für Neuzugänge und auch strategische Fragen zuständig sein.

Fletcher seinerseits, der jahrelang als Spieler für ManUtd aktiv war, wird vom Co-Trainer von Solskjaer zum Technischen Direktor befördert und kümmert sich um die Entwicklung der Spieler. Insbesondere soll er dabei helfen, Spieler aus der Nachwuchsakademie an die Profi-Mannschaft heranzuführen.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 10, 2021