ManUtd-Teamkollegen sind von Ronaldo enttäuscht

Cristiano Ronaldo hat in einem Aufsehen erregenden Interview über seinen aktuellen Klub Manchester United hergezogen und sich als Opfer dargestellt. Seine Teamkollegen hat er damit vor den Kopf gestossen.

Laut englischen Medienberichten wussten diese vorgängig nichts von der Knallhart-Abrechnung, die CR7 mit seinem Interview mit dem Journalisten Piers Morgan vorgenommen hat. Die ManUtd-Profis erfuhren erst auf dem Nachhauseweg nach dem 2:1-Sieg bei Fulham in London vom Ronaldo-Interview. Für jenes Spiel hatte sich der 37-Jährige krank gemeldet.

Dass er dermassen über den Verein herzieht, enttäuscht nicht nur die Klubverantwortlichen, sondern auch die meisten Spieler im ManUtd-Kader. Ronaldo hat in jedem Fall viel Geschirr zerbrochen und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein Spiel mehr für die Red Devils bestreiten. Im Januar steht sehr wahrscheinlich ein Klubwechsel an.

