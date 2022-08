Napoli & Ronaldo: Es könnte doch noch etwas gehen

Berater Jorge Mendes versucht offenbar weiterhin, seinen Topmandanten Cristiano Ronaldo bei einem für die Champions League qualifizierten Klub unterzubringen.

Bis am Donnerstagabend, wenn die Transferfenster in den Topligen schliessen, bleibt noch Zeit dazu. Laut “tuttosport” und “Corriere dello Sport” soll Napoli nach wie vor in der Verlosung sein. Klubpräsident Aurelio de Laurentiis würde Superstar Ronaldo offenbar gerne in seinem Klub haben. Im Gespräch ist eine Leihe. Mendes versucht offenbar, den nigerianischen Stürmer Victor Osimhen im Gegenzug ins Old Trafford zu bringen. Dazu wird es aber nicht kommen. Einerseits will Napoli den Torjäger nicht abgeben, ausserdem hat ManUtd mit Ajax-Profi Antony einen neuen Stürmer gefunden. Was dies für Ronaldo zu bedeuten hat, müssen die nächsten Tage weisen.

Ein Wechsel zu Napoli ist aber nur dann realistisch, wenn die Red Devils einen Grossteil seines Salärs weiterzahlen. Dies scheint eher unwahrscheinlich, zumal ManUtd-Coach Erik ten Hag mehrfach betonte, dass der 37-jährige Angreifer in seinen Plänen für die aktuelle Saison eine Rolle spielt.

