Neville kritisiert Uniteds Kabinen-Leaks: “Respektlos und widerlich”

Bei Manchester United dringen immer wieder Interna nach aussen. Ex-Profi Gary Neville kritisiert dieses Verhalten.

Erst kürzlich berichtete “ESPN”, dass einige Profis von Manchester United unzufrieden mit Coach Ralf Rangnick seien. Dessen Assistenztrainer sollen die United-Akteure sogar mit dem fiktiven Trainer Ted Lasso vergleichen.

Gary Neville, einst selbst Spieler bei den Red Devils und derzeit TV-Experte bei “Sky”, echauffierte sich nun darüber und meinte in seinem eigenen Podcast: “Ich fand das geradezu respektlos, ich fand es überhaupt nicht lustig.”

Der 46-Jährige weiter: “Dass sie Ralf Rangnicks Assistent als Ted Lasso bezeichneten, war überhaupt nicht lustig und nicht nur respektlos, sondern ich fand es widerlich. Es fasst zusammen, was ich von ihnen denke: dass sie respektlos sind. Ich denke, wenn ich Rangnick und sein Assistent wäre, würde ich daraus Kraft schöpfen, denn ich würde nicht auf derselben Seite wie einige dieser Spieler stehen wollen, die solche Geschichten verbreiten.”

Der Ex-United-Star liess sogar noch tiefer Blicken und schilderte: “Die Spielervermittler und PR-Teams informierten die Medien an einem Spieltag über die Vorgänge im Verein.” Dies passiere laut ihm nun bei Manchester United, “aber was der Verein nicht erkennt, ist, dass die Medienleute leider zu uns gehen, wenn sie sich an die Medien wenden – wir wissen also, wer sie informiert. Die Realität ist, dass wir es nicht mögen, aber wir wissen, wer es ist.” Namen von Spielern wollte er indes nicht nennen.

adk 14 Februar, 2022 11:57