Eine Pogba-Rückkehr zu Juventus ist unwahrscheinlich

Viele Juve-Fans würden sich über eine Rückkehr von Paul Pogba wohl sehr freuen. Dass es dazu kommt, ist aber unwahrscheinlich.

Davon geht zumindest der italienische Transfer-Insider Gianluca di Marzio im Gespräch mit “Wettfreunde” aus. Demnach gibt es bei Juve derzeit keine Pläne, den im Sommer ablösefreien Mittelfeldspieler ins Allianz Stadium zurückzuholen: “Ich glaube nicht, dass Juventus in diesem Deal besonders ‘heiss’ ist, weil der Klub eine neue Ära und damit nicht so hohe Gehälter zahlen will. In den letzten Jahren verdiente Pogba bei Manchester United viel Geld. Wenn er diese Höhe an Gehalt behalten will, ist ein Wechsel zurück nach Italien unmöglich.”

Einzige bei der Bereitschaft einer deutlichen Gehaltsreduktion könnte der 29-Jährige wohl den Schritt nach Turin tätigen. Der französische Weltmeister hat bereits angekündigt, dass er seine Entscheidung über die Zukunft erst nach Saisonende treffen wird. ManUtd liebäugelt gemäss Di Marzio nach wie vor mit einer Vertragsverlängerung mit dem Spielmacher. Entscheidend sei diesbezüglich auch, welcher Trainer ab Sommer an Bord geholt wird. Pogba bevorzugt gemäss dem Transferexperten allerdings eher einen Wechsel. Er werde sich insbesondere Angebote aus der Ligue 1 (namentlich: PSG) und La Liga anhören.

psc 1 April, 2022 13:47