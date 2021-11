Rangnick-Engagement stört nicht – Pochettino weiter an ManUtd-Job interessiert

Manchester United wird wohl in Kürze Ralf Rangnick als neuen Trainer bis kommenden Sommer engagieren. Für die Zeit danach bleibt Mauricio Pochettino ein heisser Kandidat.

Rangnick wird nach seiner Amtszeit, die bis Saisonende befristet sein soll, bei ManUtd eine Beraterrolle einnehmen. Schon jetzt ist klar, dass die Klubleitung im Hinblick auf die nächste Spielzeit also wiederum einen neuen Coach bleibt. Laut “Guardian” bekundet PSG-Trainer Mauricio Pochettino weiterhin Interesse an der Aufgabe. Das zwischenzeitliche Rangnick-Engagement stört ihn überhaupt nicht. Vielmehr könnte es ihm gelegen kommen. Einen Abgang aus Paris ist in dieser Saison bislang nicht vorgesehen. Im nächsten Sommer sieht das anders aus.

psc 26 November, 2021 09:48