Romero liebäugelt mit MLS-Wechsel

Die Klubs aus der Major League Soccer können sich noch knapp drei Wochen mit neuem Personal eindecken. Sergio Romero soll sich mit einem Abgang von Manchester United beschäftigen und einen USA-Wechsel in Erwägung ziehen.

Nach der Rückkehr von Dean Henderson ist Sergio Romero in der Goalie-Hackordnung bei Manchester United noch mal eine Position nach hinten rotiert. Laut “Daily Mail” sinniert er darüber, seine Zelte abzubrechen und sich von einem Klub aus der Major League Soccer engagieren zu lassen. Vereinsnamen nennt die Zeitung allerdings nicht.

Romero war 2014 von Sampdoria Genua in den roten Bezirk Manchesters gewechselt, absolvierte seither aber nur 61 Pflichtspiele für den englischen Rekordmeister. Der FC Everton, Aufsteiger Leeds United und der FC Chelsea hatten sich mit dem 33-Jährigen beschäftigt. Ein Deal platzte allerdings wegen der hohen United-Forderungen.

Romeros Vertrag im Theatre of Dreams läuft in weniger als einem Jahr aus. Mit einem Wechsel nach Nordamerika wäre er auch näher an seiner argentinischen Heimat.

aoe 10 Oktober, 2020 11:39