Rückkehr steht bevor: Pogba kassiert bei Juventus Überraschungsgehalt

Paul Pogba steht vor einer Rückkehr von Manchester United zu Juventus Turin. Bei der ‘Alten Dame’ wird der Franzose offenbar ein überraschendes Gehalt beziehen.

Seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag bei Manchester United lässt Paul Pogba auslaufen, dies steht unlängst fest. Der Mittelfeldstar soll im Anschluss zu Juventus Turin zurückkehren, der Deal unmittelbar vor dem Abschluss stehen.

Die “Gazzetta dello Sport” hat nun interessante Details zum bevorstehenden Pogba-Comeback in Turin genannt. Demnach wird der Weltmeister von 2018 mit einem bis 2026 gültigen Vertrag ausgestattet. Das Gehalt soll mit 20 Millionen Euro pro Jahr sogar über der Summe liegen, die Pogba in Manchester verdiente. Das ist durchaus überraschend, hiess es zuletzt immer wieder, Pogba müsste für eine Juventus-Rückkehr Gehaltseinbussen in Kauf nehmen.

adk 12 Juni, 2022 11:29