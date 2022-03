United-Youngster gibt zu: Habe Angst vor Cristiano Ronaldo

Der Respekt gegenüber Cristiano Ronaldo ist riesig, vor allem bei seinen jungen Mitspielern. Hannibal Mejbri von Manchester United erstarrt offenbar regelmässig in Ehrfurcht.

Hannibal Mejbri hat so einen Heidenrespekt vor Cristiano Ronaldo, dass er nicht mal weiss, wie er richtig mit dem Superstar in Kontrakt treten soll. “Ich weiss nicht mal, wie ich mit ihm reden soll. Ich bin verängstigt. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit ihm reden soll”, erklärt Mejbri im Interview mit “Onze Mundial”.

Der 19-Jährige hegt grosse Bewunderung für Ronaldo. Mejbri spielt seit 2019 für die Red Devils, kam damals aus der Jugend des AS Monaco ins Old Trafford. Ein Pflichtspiel hat er für die Profis schon absolviert, meist kommt Mejbri aber noch in der U23 zum Einsatz. Trotz seines jungen Alters hat er für die tunesische Nationalmannschaft bereits elf Spiele absolviert.

“Mit Cristiano ist es ein sehr, sehr hohes Niveau”, schwärmt Mejbri. “Es ist erstaunlich. Man spürt seine Erfahrung, weil er vielleicht nicht die meiste Arbeit reinsteckt, aber wenn man ein Tor schiessen muss, um zu gewinnen, dann macht er es.”

aoe 5 März, 2022 12:50