Verletzt? Rangnick bezieht Stellung zur Aufregung um Ronaldo

Cristiano Ronaldo weilte während der 1:4-Niederlage von Manchester United gegen Manchester City in Portugal. Nun äusserte sich Trainer Ralf Rangnick zum Stürmer.

Laut offiziellen Vereinsangaben verpasste Cristiano Ronaldo das Premier-League-Derby zwischen seinem Klub Manchester United und Manchester City aufgrund einer Verletzung am Hüftbeuger. “Ich muss meiner medizinischen Abteilung vertrauen”, erklärte Ralf Rangnick daraufhin und betonte: “Der Arzt kam am Freitagmorgen vor dem Training zu mir und sagte mir, dass Cristiano Ronaldo aufgrund von Problemen mit seinem Hüftbeuger nicht trainieren kann, und das Gleiche galt am Samstag, weshalb er nicht im Kader stehen konnte.”

Anstellte im Etihad Stadium der Partie beizuwohnen, vereiste Ronaldo Medienberichten zufolge jedoch in seine Heimat Portugal. Dies habe seine Kollegen bei Manchester United überrascht zurückgelassen (4-4-2.ch berichtete).

adk 7 März, 2022 16:50