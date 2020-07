Nach dem verspäteten Saisonende aufgrund der Corona-Pandemie verschiebt sich auf der Insel der Saisonstart um rund einen Monat. Darauf haben sich Klubs, Liga und alle Partner geeinigt. Der letzte Spieltag geht am 23. Mai über die Bühne. Anschliessend soll die europaweite EM durchgeführt werden.

Auch auf der Insel sollen ab nächster Saison wieder eine begrenzte Anzahl von Zuschauern in die Stadien gelassen werden. Wie dies konkret aussieht, ist aber noch nicht bestimmt und hängt auch vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020