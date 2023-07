Newcastles bietet offenbar fast 100 Mio. Euro für Kvaratskhelia

Newcastle United ist offenbar bereit, auf dem Transfermarkt ein weiteres Statement zu setzen. Khvicha Kvaratskhelia könnte zum Rekordtransfer der Magpies avancieren.

Inklusive Boni zahlt Newcastle United 70 Millionen Euro für Sandro Tonali, der von der AC Mailand zum englischen Champions-League-Teilnehmer wechselte. Dabei könnten der Premier-League-Vertreter in diesem Sommer für einen Neuzugang noch mehr Geld in die Hand nehmen. Wie der "Corriere dello Sport" berichtet, haben die Magpies eine Offerte für Khvicha Kvaratskhelia abgegeben.

Newcastle United soll bei der SSC Neapel ein Angebot in Höhe von 95 Millionen Euro eingereicht haben. Bislang soll die Antwort von Napoli ausstehen. Kvaratskhelia zählte in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern des italienischen Meisters, erzielte in 43 Pflichtspielen 14 Tore und bereitete 17 vor. Sein Vertrag läuft indes noch bis 2027.

adk 16 Juli, 2023 18:19