Newcastle-Coach Eddie Howe will Ronaldo nicht im Team

In dieser Woche tauchten Spekulationen auf, wonach Cristiano Ronaldo bereits in der kommenden Saison auf Leihbasis für Newcastle United spielen könnte, das wie sein neuer Verein Al-Nassr von saudischen Besitzern verwaltet wird. Daran scheint aber nichts zu sein, wie Newcastle-Coach Eddie Howe erläutert.

Anlässlich des 0:0-Remis bei Arsenal wird der Trainer der Magpies zur Personalie befragt. Seine Antwort ist ziemlich klar: «Wir wünschen Cristiano alles Gute bei seinem neuen Abenteuer, aber da ist aus unserer Sicht nichts dran.» Eine Ronaldo-Leihe zu Newcastle, wie sie die «Marca» ins Spiel brachte, scheint es in der kommenden Saison also nicht zu geben. Im Falle einer Champions League-Qualifikation soll eine entsprechende Option bestehen, berichtete die spanische Zeitung (hier nachzulesen).

Ronaldo wurde am Dienstag bei seinem neuen Verein in Saudi-Arabien vorgestellt. Dabei betonte er ebenfalls, dass seine Arbeit in Europa erledigt sei. Newcastle strebt ohnehin eine Verjüngung des Kaders an. An den Qualitäten des Portugiesen zweifelt Howe indes nicht: «Wir müssen den Altersdurchschnitt senken, deshalb würden wir ihn wohl nicht unbedingt verpflichten, aber wir dürfen gleichzeitig nicht die Qualität des Spielers unterschätzen.»

psc 4 Januar, 2023 09:44