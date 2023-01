Newcastle sichert sich spezielle Klausel für Ronaldo-Leihe

Cristiano Ronaldo hat sich vor wenigen Tagen für mehrere Jahre an den saudischen Verein Al-Nassr gebunden. Tatsächlich könnte er aber schon in der kommenden Saison wieder in der Champions League spielen.

Wie die «Marca» berichtet, verfügt der Stürmerstar über eine Klausel, die ihm einen Wechsel zu Newcastle United ermöglicht, falls die Magpies in der Champions League spielen. Der Transfer würde dann auf Leihbasis stattfinden. Dass Ronaldo ausgerechnet nach Newcastle wechseln dürfte, kommt nicht von ungefähr, wird dieser doch vom saudischen Public Investment Fund gesteuert.

Es ist durchaus möglich, dass CR7 somit bereits im Hinblick auf die kommende Saison nach Europa zurückkehrt. Newcastle belegt in der Premier League derzeit den dritten Tabellenplatz, was zur Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde.

Erst einmal wird Ronaldo nun aber bei seinem neuen Verein in Saudi-Arabien vorgestellt. Am Dienstag ist es soweit.

psc 2 Januar, 2023 17:45