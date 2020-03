Premier League: Notfall-Meeting am Freitag

Es ist ein Paradebeispiel für die aktuelle Situation: Weniger als eine Stunde nachdem die Premier League mitteilt, dass sie ihren Spielbetrieb fortsetzen will, ist schon wieder alles anders.

Am Donnerstagabend verkündete die englische Topliga in einem Statement zunächst, dass der Spielbetrieb am Wochenende wie geplant durchgeführt wird – sogar mit Publikum. Doch nur wenige Minuten später teilt Arsenal mit, dass Trainer Mikel Arteta positiv auf den Coronavirus getestet und in der Folge das gesamte Team unter Quarantäne gesetzt wurde.

Ob die Premier League am Wochenende ihre Spiele tatsächlich austrägt, ist nun fraglicher denn je. An einem Notfall-Meeting mit den Klubs am Freitag fällt eine Entscheidung.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19 Statement: https://t.co/ofi5DhIQZM pic.twitter.com/RmnxRHXooz — Premier League (@premierleague) March 12, 2020

psc 12 März, 2020 23:40