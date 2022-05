175 Millionen Euro: Tottenham erhält eine Finanzspritze

Tottenham legt nach geschaffter Champions League-Qualifikation finanziell nach. Der Premier League-Klub hat eine Kapitalerhöhung getätigt, die dem Verein umgerechnet rund 175 Mio. Euro Zusatzeinnahmen bringen wird.

Damit kann der börsennotierte Klub das Budget erhöhen und wohl insbesondere auch im Kaderbereich nachlegen und weitere Transfers und Neuzugänge tätigen. Vorstandsboss Daniel Levy sagt, dass das Geld Tottenham befähige, “weitere Investitionen in den Klub in einer wichtigen Zeit” zu tätigen. Die Spurs haben sich in der soeben abgelaufenen Saison den 4. Tabellenplatz in der Premier League gesichert, der sie in der nächsten Spielzeit an der Königsklasse partizipieren lässt.

Club announcement – Tottenham Hotspur Limited agrees a £150m capital increase. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 24, 2022

psc 24 Mai, 2022 17:37