3 Optionen für Antonio Rüdiger

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger gilt weiterhin als heisser Wechselkandidat. Wenige STunden vor Transferschluss ist er noch bei drei Klubs im Gespräch.

Tottenham und PSG blicken bereits seit längerem auf den 27-jährigen Innenverteidiger, der beim FC Chelsea unter Frank Lampard zurzeit aussen vor ist. Und nun meldet auch der AC Mailand Ambitionen an. Laut “tuttosport” kann sich Rüdiger eine Rückkehr in die Serie A, wo er einst für die AS Roma tätig war, gut vorstellen. Ein Last Minute-Transfer zu den Rossoneri ist also denkbar.

In der laufenden Saison bestritt Rüdiger für Chelsea noch kein einziges Spiel. In den letzten 3 Premier League-Spielen stand er nicht einmal mehr im Kader.

psc 5 Oktober, 2020 14:06