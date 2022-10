Alan Shearer macht kontroversen Vergleich zwischen Haaland & Kane

Englands Sturmlegende Alan Shearer äussert sich zum sensationellen Start von Erling Haaland bei Manchester City. Der 52-jährige lobt den norwegischen Sturmtank zwar, fügt im Vergleich mit Harry Kane aber auch ein dickes Aber hinzu.

In einer Kolumne auf «The Athletic» weist Shearer zunächst auf die vielen Tore von Haaland im Citizens-Trikot hin, fügt dann aber eine wichtige Aussage hinzu: Aus seiner Sicht könnte alles anders sein, wenn City den englischen Nationalmannschaftscaptain Harry Kane im Sommer 2021 verpflichtet hätte. Die entsprechenden Bemühungen waren da, scheiterten aber am Veto von Tottenham, wo der 29-Jährige noch bis 2024 unter Vertrag steht. «Wenn Harry in Citys Team wäre, würde er genauso viele Tore schiessen wie Erling», schreibt Shearer.

Das Team von Pep Guardiola sei ein «Traumland» für Stürmer: «Ich habe es immer gesagt – ein Topstürmer im Team von City sollte 40 Treffer erzielen. Wenn Erling fit bleibt, wird er das schaffen oder vielleicht sogar mehr.»

In der Premier League steht der 22-jährige Jungstar nach neun Spielen bei sensationellen 15 Treffern. Hält er diese Pace aufrecht, wird er tatsächlich auf deutlich mehr als 40 Treffer kommen.

Nichtsdestotrotz zollt Shearer dem City-Neuzugang grossen Respekt. Was er da tue, sei «unglaublich». Seine Bewegungen und Laufwege seien «angeboren» und könnten auch nicht trainiert werden. Er wisse genau, wo er sich aufzuhalten habe. Und das Verrückte sei, dass Haaland immer noch besser werde.

Für eine abschliessende Betrachtung sei es aber noch zu früh. Vor allem könnten Verletzungen ein Problem werden. Mit solchen habe er in den vergangenen Jahren bereits mehrfach zu kämpfen gehabt.

psc 13 Oktober, 2022 15:41