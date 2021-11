Antonio Conte sagt Ja und wird Spurs-Trainer

Die Klubführung von Tottenham hat Antonio Conte davon überzeugt, als neuer Trainer zu unterschreiben.

Bereits im Sommer baggerten die Londoner am 52-jährigen Italiener. Damals noch vergebens. Stattdessen wurde der Portugiese Nuno Espirito Santo verpflichtet. Nach einem schwachen Start in die neue Saison wurde dieser aber Anfang dieser Woche entlassen. Seither führte Sportdirektor Fabio Paratici intensive Gespräche mit Conte. Dieser weilt in London und wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge in Kürze bis 2023 unterschreiben.

Für den früheren Juve- und Inter-Coach ist es das zweite Engagement auf der Insel. Zwischen 2016 und 2018 trainierte er den FC Chelsea.

