Antonio Conte stellt Zukunft bei Tottenham infrage

Der italienische Coach Antonio Conte stellt seine eigene Zukunft bei Tottenham nach einer neuerlichen Niederlage infrage.

Die Spurs unterlagen Burnley am Mittwochabend mit 0:1. Nach dem überraschenden 3:2-Sieg gegen Manchester City war es in der Premier League die vierte Niederlage aus fünf Spielen. Conte fand nach dem Spiel ehrliche Worte und forderte die Klubbosse zu einer Gesamtanalyse auf, bei der es auch um seinen eigenen Posten gehen sollte. “Ich bin zu ehrlich, um eine Situation dieser Art zu akzeptieren, und wir werden das sicher mit dem Klub bewerten”, sagte der 52-Jährige nach dem Spiel.

Conte übernahm den Trainerposten bei den Spurs im vergangenen November. “In den vergangenen fünf Partien haben wir gespielt als seien wir in Abstiegsnot – das ist die Realität”, ergänzte er und sagte auch: “Vielleicht bin ich nicht so gut.” Derzeit belegt er mit seinem Team in der Premier League den achten Platz. Sein Vertrag läuft grundsätzlich bis Juni 2023.

psc 24 Februar, 2022 09:12