Antonio Conte: «Mein Vertrag ist nicht wichtig»

«Mein Vertrag ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir uns auf unsere Spiele vorbereiten», sagt der 53-jährige Italiener auf einer Pressekonferenz. Und Conte sagt weiter: «Ich muss mit dem Klub sprechen und wir werden die beste Lösung für alle finden.» Diese Aussage kann auf verschiedene Art und Weise interpretiert werden.

Tatsächlich ist Contes Vertrag aber durchaus relevant: Angeblich macht Torjäger Harry Kane seine Zukunft bei den Spurs auch davon abhängig, ob Conte weiterhin für die Londoner arbeiten will oder nicht.

Antonio Conte on his contract: “My contract is not important now. The most important thing is to prepare for the game”. 🚨⚪️ #THFC

“I have to speak to the club and we'll find the best solution for everybody”. pic.twitter.com/RstJNo9nYJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 17, 2022