Wenn Gareth Bale nicht gerade auf dem Platz im Fokus steht, dann eben abseits davon. Beim ersten November-Länderspiel von Wales kam der Offensivspieler nicht zum Einsatz und nahm stattdessen auf der Tribüne Platz. Doch Fans hatten, als der Star eingeblendet wurde, ein kurioses Detail entdeckt: Bale sass tatsächlich mit dem Laptop da. Was er dabei machte oder schaute, weiss wohl nur er – oder sein Platznachbar.

Bereits bei Real Madrid hatte der 31-Jährige mit ähnlichen Aktionen für Verwunderung gesorgt. Unmittelbar vor seinem Abgang in Richtung Tottenham wurde der Profi beispielsweise dabei abgelichtet, wie er die Maske während des Spiels über die Augen zog.

What's Gareth Bale streaming on his laptop during #USMNT vs. Wales?

Wrong answers only pic.twitter.com/2iVVK9Lh5d

— Planet Fútbol (@si_soccer) November 12, 2020