Entscheidung getroffen: Harry Kane will Tottenham verlassen

Torjäger Harry Kane hat sich entschieden: Er will seinen Stammklub Tottenham in diesem Sommer verlassen.

Und nach Angaben von “Sky Sports” hat der 27-jährige Stürmer die Klubleitung über seine Pläne informiert. Kane steht bei den Spurs eigentlich noch bis 2024 unter Vertrag. Er sieht die Zeit für einen Wechsel nun aber für reif. Mit 32 Treffern in 47 Pflichtspielen ist Kane auch in dieser Saison wieder der mit Abstand beste Torschütze seines Teams. Tottenham droht aber die Champions League-Qualifikation zu verpassen. Nach Abschluss der Klubsaison wird er mit England die EM bestreiten und die Three Lions ebenfalls als Kapitän anführen.

Danach könnte sein Weg zu einem anderen Premier League-Klub führen. Manchester United, Manchester City und Chelsea sollen die Möglichkeiten eines Transfers ausloten. Als Ablöse wird wohl eine dreistellige Millionensumme fällig.

psc 17 Mai, 2021 20:19