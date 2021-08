Harry Kane meldet sich zu Wort und bestreitet Trainingsstreik

Nachdem in den letzten Tagen rund um Spurs-Kapitän Harry Kane eine grosse Kontroverse entbrannt ist, meldet sich der 28-Jährige nun erstmals zu Wort.

Medial war tagelang von einem Trainingsstreik die Rede. Angeblich hätte Kane bereits zu Beginn dieser Woche wieder am Training von Tottenham partizipieren sollen, hiess es. Der Stürmer selbst bestreitet dies in einem Instagram-Post nun vehement und weist die Streik-Vorwürfe weit von sich: “Ich werde nicht auf die Einzelheiten der Situation eingehen, aber ich möchte klarstellen, dass ich mich nie weigern würde und auch nie geweigert habe, zu trainieren. Ich werde morgen wie geplant in den Verein zurückkehren.” Der Torjäger sagt, dass es ihm weh getan habe, lesen zu müssen, dass seine Professionalität infrage gestellt wurde.

Und weiter: “Ich würde nichts tun, was die Beziehung zu den Fans gefährden könnte, die mich während meiner Zeit im Verein so unermüdlich unterstützt haben. Das war schon immer so und ist auch heute noch so.”

Zu einem allfälligen Wechsel schreibt Kane nichts. Sein Wechselwunsch ist aber ein offenes Geheimnis. Am Freitag sagte Pep Guardiola sogar öffentlich, dass ManCity grosses Interesse an einer Verpflichtung des englischen Nati-Captains habe.

psc 6 August, 2021 19:06