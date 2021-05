Harry Kane kündigt Gespräch mit Klubboss Daniel Levy an

Tottenhams Stürmer Harry Kane könnte in diesem Sommer auf einen Abgang drängen. Er will auf jeden Fall ein Gespräch mit Klubboss Daniel Levy führen.

Dieser entscheidet bei den Spurs über die wirklich wichtigen Dinge und Personalien. Zuletzet hiess es, dass er keinen Abschied von Kane wünscht. Für den 27-Jährigen scheint aber ein Transfer ein sehr realistisches Szenario sein. Im Gespräch mit TV-Experte und Ex-Profi Gary Neville in dessen Youtube-Format “The Overlap” sagt der Torjäger: “Es wird definitiv ein Gespräch geben. Es ist ein Moment, in dem ich nachdenken und mich mit dem Vorsitzenden unterhalten muss.” Kane betont, dass er in der Champions League spielen will und in den grössten Spielen dabei sein will. Dies wird bei Tottenham in der kommenden Saison für den englischen Nationalmannschaftskapitän nicht möglich sein. Die Spurs können in der Premier League im besten Fall höchstens noch auf den sechsten Tabellenplatz klettern.

Kane betont, dass er nie gesagt habe, dass er für den Rest seiner Karriere für die Nordlondoner spielen wird. Er habe aber auch nie gesagt, dass er die Spurs verlassen würde. Der Angreifer will sich stetig verbessern und möglichst der Beste sein. Vielleicht schon bald bei einem anderen Klub. Klubboss Daniel Levy scheint aber mindestens einen dreistelligen Millionenbetrag für seinen besten Spieler zu fordern. Manchester City, Stadtrivale United und auch Chelsea sollen interessiert sein.

psc 20 Mai, 2021 15:59