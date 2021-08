Harry Kane kehrt am Donnerstag ins Training zurück

Harry Kane hat sich am vergangenen Freitag nach seinem vermeintlichen Trainingsstreik zu Wort gemeldet und betont, dass er sich keineswegs in einem solchen befinde. Tatsächlich will der Spurs-Captain in dieser Woche wieder ins reguläre Mannschaftstraining einsteigen. Am Sonntag steht er für den Premier League-Start gegen Manchester City zur Verfügung.

Dies hat der neue Spurs-Trainer Nuno Espirito Santo am Montag öffentlich bestätigt. Der Portugiese kann am kommenden Sonntag also auf den Torjäger zählen. Kane wird wohl ab Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Bis dahin hält er sich individuell fit.

Nach wie vor offen ist, ob Kane den Londonern tatsächlich während der gesamten Saison zur Verfügung steht. Ein Wechsel zu ManCity steht weiterhin zur Debatte.

psc 9 August, 2021 16:42