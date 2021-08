Harry Kane trainiert wieder mit den Spurs

Harry Kane ist am Freitag wie angekündigt wieder ins Training von Tottenham eingestiegen.

Nach einem negativen PCR-Test konnte der Captain wieder mit seinen Teamkollegen trainieren. Nach einem längeren Urlaub nach der Europameisterschaft ist der 28-Jährige somit wieder zurück. Zum Premier League-Start gegen Manchester City wird er am Sonntag wohl im Kader stehen. Es könnte ausgerechnet zum Duell mit seinem künftigen Arbeitgeber kommen. ManCity will für den Torjäger angeblich ein Angebot in Höhe von 150 Mio. Euro abgeben und Kane bis Tranfserschluss Ende Monat unter Vertrag nehmen.

psc 13 August, 2021 13:48