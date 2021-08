Spurs-Besitzer Daniel Levy will den englischen Nationalmannschaftskapitän weiterhin auf keinen Fall abgeben. Dieser hat lange Zeit auf einen Wechsel zu Manchester City spekuliert, das grosses Interesse zeigte. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Tottenham zuletzt ein Angebot von 150 Mio. Euro ausgeschlagen. Kane will seine Beziehung zu Tottenham und vor allem den Fans nicht gefährden und akzeptiert, dass er diese Saison bei den Nordlondonern bleiben wird.

Am Mittwoch bestätigt er in den sozialen Medien, dass er in diesem Sommer nicht wechseln wird. Er sei zu 100 Prozent fokussiert, um das Team zu Erfolgen zu führen.

It was incredible to see the reception from the Spurs fans on Sunday and to read some of the messages of support I've had in the last few weeks. 👏⚽

I will be staying at Tottenham this summer and will be 100% focused on helping the team achieve success. #COYS pic.twitter.com/uTN78tHlk1

— Harry Kane (@HKane) August 25, 2021