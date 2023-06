Heung-min Son dementiert Saudi-Wechsel und versichert Spurs-Verbleib

Auch der südkoreanische Torjäger Heung-min Son von Tottenham wird mit einem allfälligen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Einem solchen erteilt er nun aber eine ganz klare Absage.

Son hat nur ein Ziel: Er will weiterhin für Tottenham auflaufen, wo sein Vertrag noch über zwei weitere Jahre bis 2025 läuft. "Ich habe in der Premier League noch viele Dinge zu tun. Geld spielt für mich momentan keine Rolle. Der Stolz in meiner Lieblingsliga aufzulaufen ist wichtig. Ich will noch länger für Tottenham spielen", sagt Son angesprochen auf die Saudi-Gerüchte.

Der Angreifer schnürt seine Schuhe bereits seit acht Jahren für die Spurs und sieht offenbar noch kein Ende.

psc 20 Juni, 2023 16:55