Hugo Lloris sagt Lazio definitiv ab

Der französische Goalie Hugo Lloris schliesst sich in diesem Sommer offenbar definitiv nicht Lazio Rom an.

Der 36-jährige Spurs-Keeper habe den Römern endgültig abgesagt, was eine Zusammenarbeit angeht, berichtet "RMC". Lazio bot dem früheren französischen Nationalkeeper einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit. Die Differenzen in den finanziellen Vorstellungen sind aber offenbar zu gross. Lloris ist bei Tottenham aktuell aussen vor bzw. wäre für diese Saison bloss noch Backup des italienischen Neuzugangs Guglielmo Vicario. Ein Wechsel zu einem anderen Verein als Lazio in den kommenden Tagen bleibt möglich.

psc 23 August, 2023 13:57