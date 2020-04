Vom Portugiesen sind Fotos aufgetaucht, die ihn zeigen, wie er Tottenham-Profis in einem Londoner Park trainiert und dabei nicht immer den notwendigen Mindestabstand von 2 Metern einhält. Die “Daily Mail” hat entsprechende Bilder veröffentlicht. Neben José Mourinho sind auch Tanguy Ndombélé, Ryan Sessegnon und Davinson Sanchez zu sehen.

“Alle unsere Spieler wurden daran erinnert, das Social Distancing beim Training in der Öffentlichkeit zu respektieren. Wir werden diese Botschaft weiter stärken”, sagt ein Sprecher des Klubs. Mourinho und Co. könnten eine polizeiliche Warnung erhalten.

A footage has emerged showing Jose Mourinho organised a training session today for three Spurs stars who live nearby.

This is believed to have had Tottenham 'unimpressed' as social distancing rules were apparently broken.

(📝 Daily Mail) pic.twitter.com/Ac6xJq0Y4w

— Jollof Sports (@JollofSports) April 7, 2020