José Mourinho macht Ansage zum Transfermarkt

Tottenhams Trainer José Mourinho rechnet damit, dass er mit seinem Klub auf dem Transfermarkt in diesem Sommer nicht derart klotzen kann, wie die Schwergewichte.

“Wir wissen, dass wir nicht in der gleichen Liga, in der gleichen Welt mit Klubs sein werden, die das komplett anders machen als wir”, sagt der Portugiese vor dem Heimspiel der Spurs gegen Manchester United, das am Freitagabend über die Bühne geht. Konkret spielt er auf seine beiden Ex-Klubs ManUtd und Chelsea an: “Sie können machen, was sie wollen. Das ist nicht unser Problem.” José Mourinho rechnet bei Tottenham mit punktuellen Veränderungen, die wohl nur zwei oder drei Spieler betreffen.

Die Londoner befinden sich vor dem Liga-Restart in der Tabelle auf dem achten Tabellenplatz.

psc 19 Juni, 2020 09:14