José Mourinho gratuliert Zagreb-Profis in der Kabine

Der portugiesische Startrainer ist bitter enttäuscht über das Aus. Mit der Mannschaft geht er hart ins Gericht: “Ich bin nicht nur traurig. Das trifft es nicht. Ich fühle mich in meinem persönlichen Stolz verletzt”, sagte der 58-Jährige nach dem Ausscheiden: “Unsere Vorstellung war inakzeptabel.”

Trotz dem bitteren Abend und der 0:3-Niederlage bewies er Klasse und gratulierte den Spielern von Dinamo Zagreb sogar in deren Kabine. Dafür gab es denn auch Applaus, wie die folgenden Bilder zeigen:

Jose Mourinho, what a guy! He came to Dinamo’s locker room after the game to congratulate Dinamo Zagreb lads for beating his team fair&square.

A true champ! 👍🏻👍🏻👍🏻 ⁦@gnkdinamo⁩ ⁦@SpursOfficial⁩ pic.twitter.com/ZMYXmH7Jrb

