José Mourinho ist bei Heung-Min Son optimistisch

Tottenhams Trainer José Mourinho ist sehr optimistisch, was eine Vertragsverlängerung von Heung-Min Son angeht.

Der 28-jährige Südkoreaner und kongeniale Sturmpartner von Torjäger Harry Kane ist noch bis 2023 an die Spurs gebunden. Die Londoner wollen Son aber bereits jetzt noch längerfristiger binden. Mourinho ist zuversichtlich, dass dies gelingt. “Son liebt es hier und ich glaube, dass er sich länger an den Klub binden möchte. Jeder in diesem Verein liebt diesen Spieler und möchte, dass es ihm so gut gefällt wie möglich.”

In der laufenden Spielzeit hat Son in acht Pflichtspielen bereits neun Treffer und vier Assists markiert.

psc 23 Oktober, 2020 18:42